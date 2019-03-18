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18 марта 2019 г.

В Марий Эл сотрудница ресторана лишилась денег и золотых украшений

В Марий Эл сотрудница ресторана лишилась денег и золотых украшений

Из кабинета ресторана в городе Волжск неизвестный похитил кошелек, сообщают в правоохранительных органах.

С заявлением в дежурную часть полиции обратилась сотрудница ресторана. Она рассказала, что на некоторое время вышла из своего кабинета, а вернувшись, не обнаружила на прежнем месте кошелек. В нем находилось 27 тысяч рублей и золотой браслет. Общая сумма ущерба составляет 36 тысяч рублей. По данному факту полиция проводит проверку. 

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