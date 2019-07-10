В Марий Эл больше всех задерживают зарплату работникам сельского хозяйства

Маристат обнародовал статистику, касающуюся задолженности по заработной плате в Марий Эл. Как сообщает ведомство, на 1 июля 2019 года долги по зарплате перед сотрудниками организаций составили 4662 тыс. рублей. С июня общий показатель долгов повысился на 12,6%.

Больше всего должников среди организаций по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки». В этой сфере сотрудники все еще ожидают выплаты положенных им 3288 тыс. рублей. Кроме того, из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате на задолженность работникам организаций, находящихся в стадии банкротства, по состоянию на 1 июля 2019г. приходилось 4643 тыс. рублей (99,6% от общей просроченной задолженности по заработной плате по республике).