Среднемсячная зарплата жителей Марий Эл составляет почти 27 тысяч рублей

Маристат представил отчёт о средней заработной плате работников предприятий Марий Эл.

Средняя зноминальная начисленная заработная плата работников организаций за январь 2019г. составила 26937,7 рубля, по сравнению с соответствующим периодом 2018г. увеличилась на 3,9%.

Наиболее высокий достаток у работников в области информации и связи: в среднем они получают в 1,6 раза выше среднемесячной заработной платы по

республике. Самые низкие зарплаты у сотрудников в организациях, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,5 раза ниже среднемесячной заработной платы по республике).