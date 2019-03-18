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18 марта 2019 г.

Среднемсячная зарплата жителей Марий Эл составляет почти 27 тысяч рублей

Среднемсячная зарплата жителей Марий Эл составляет почти 27 тысяч рублей

Маристат представил отчёт о средней заработной плате работников предприятий Марий Эл. 

Средняя зноминальная начисленная заработная плата работников организаций за январь 2019г. составила 26937,7 рубля, по сравнению с соответствующим периодом 2018г. увеличилась на 3,9%.

Наиболее высокий достаток у работников в области информации и связи: в среднем они получают в 1,6 раза выше среднемесячной заработной платы по
республике. Самые низкие зарплаты у сотрудников в организациях, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,5 раза ниже среднемесячной заработной платы по республике).

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