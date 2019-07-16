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16 июля 2019 г.

Маристат: средняя зарплата в республике достигла 30 тысяч рублей

Маристат: средняя зарплата в республике достигла 30 тысяч рублей

Средняя зарплата в Марий Эл достигла 30441,6 рубля по итогам мая 2019 года, сообщает ведомство.

Что касается периода с января по май этого года, средняя зарплата в республике выросла на 6% в сравнении с январем-маем прошлого года и составила 28622,3 рубля.

В лидерах по уровню средних зарплат представители сферы информации и связи, их средняя зарплата в 1,6 раза выше среднемесячной заработной платы по республике. Самой же скромной оказалась средняя зарплата работников сферы добычи полезных ископаемых – в 1,7 раза ниже среднемесячной заработной платы по республике.

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