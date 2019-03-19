В Йошкар-Оле инвалиды по зрению будут соревноваться в умении пользоваться смартфоном

В Йошкар-Оле в Республиканской библиотеке для слепых 26 марта пройдет конкурс по невизуальной доступности сенсорных устройств для инвалидов по зрению «Словом и жестом».

Его участники покажут членам жюри умение быстро и свободно пользоваться своим мобильным устройством. Конкурсанты будут совершать звонки, набирать sms-сообщения, определяли номинал денежных купюр с помощью специального приложения, устанавливать программы, работать с социальными сетями и многое другое. Организаторы подготовили разнообразные и интересные задания, которые участники будут выполнять с помощью голосовой программы без визуального контроля.

Победитель республиканского этапа примет участие во всероссийском конкурсе «Словом и жестом» в Нижнем Новгороде. Финал состоится 17-18 апреля, сообщает Минкультуры РМЭ.