Полицейские Марий Эл "сбывали" фальшивые деньги

На днях полицейские с общественниками отправились по торговым точкам Марий Эл, где проэкзаменовали на внимательность кассиров и продавцов. В магазинах проверялось, как будут действовать продавцы и кассиры, принимая фальшивые деньги за товар.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Марий Эл, это был учебный рейд по профилактике фальшивомонетничества. Во всех торговых точках кассиры без сомнения принимали фальшивые пятитысячные купюры. Полицейские, предъявив служебное удостоверение, объясняли, что была проведена контрольная закупка, а оплата проводилась фальшивками. Невнимательных кассиров не наказывали. Им сотрудники подробно разъяснили, в чем основные особенности фальшивок, обучали, как должна выглядеть подлинная купюра в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении Всем торговым работникам полицейские рекомендуют регистрировать поступающие пятитысячные купюры – записывать их номер, дату и время поступления. Это позволит отслеживать приход поддельных денег крупного номинала и привлекать к ответственности лиц, их сбывающих.