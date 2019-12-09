Жительница Йошкар-Олы погибла из-за непотушенной сигареты

В Йошкар-Оле во время пожара погибла женщина. Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Сернурский тракт поступило в ночь на 8 декабря. Жильцы дома сообщили что почувствовали запах дыма.

Прибывшие огнеборцы проникли в полыхающую квартиру на 4-ом этаже. В задымленном помещении была обнаружена 64-летняя женщина без признаков жизни. Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Его причиной, по предварительным данным, могла стать непотушенная сигарета. Обстоятельства призошедшего сейчас устанавливаются.