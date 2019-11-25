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25 ноября 2019 г.

Житель Йошкар-Олы украл из магазина игровую приставку и тут же продал

Житель Йошкар-Олы украл из магазина игровую приставку и тут же продал

Йошкаролинские полицейские оперативно раскрыли кражу игровой консоли из магазина бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Марий Эл.

С заявлением в полицию обратился представитель магазина бытовой техники, расположенного на улице Кремлевская, где было сообщено о пропаже игровой консоли и батареи к ней, сумма ущерба составила 15 000 рублей.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что к этому причастен 36-летний мужчина, который имеет судимость за незаконное хранение наркотиков. Украденную технику мужчина успел реализовать и приобрести на вырученные деньги наркотики. На сегодняшний день в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

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