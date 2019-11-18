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18 ноября 2019 г.

Жертвами мошенников стали еще двое жителей Йошкар-Олы

Жертвами мошенников стали еще двое жителей Йошкар-Олы

Жители Йошкар-Олы вновь попались на удочку телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Жертвами обмана стали 31-летняя женщина и 31-летний мужчина, они лишились денег по одной и той же схеме. На телефоны жертв позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, попросил продиктовать ему реквизиты карты. После этого с ее счета женщины было списано 65 тысяч рублей, а со счета мужчины 26 тысяч. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

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