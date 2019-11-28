28 ноября 2019 г.
Женщину-бармена из Йошкар-Олы отдали под суд за продажу пива подростку
43-летняя нарушительница работает барменом в баре «Нагорный» на улице Лебедева. Ее уличили в продаже 16-летнему подростку в розницу пиво. Ранее бармена уже оштрафовали за подобный проступок. В этот раз она понесет уголовную ответственность.
Женщина полностью признала свою вину. За данное преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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