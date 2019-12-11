Заказавший красную икру в Интернете йошкаролинец лишился денег

В Йошкар-Оле мошенники обманули местного жителя на 112 тысяч рублей. Мужчина лишился собственных сбережений, заказав на одном из сайтов в Интернете красную икру.

Мужчина на одном из сайтов увидел объявление о продаже красной икры. Позвонив по указанному в объявлении телефону заявитель обговорил доставку икры на дом. Но продавец настоял на предоплате, - пояснили в региональном УМВД.

В результате, в назначенное время заказ йошкаролинцу не доставили. Мужчина попробовал связаться по номеру мобильного телефона, но трубку уже никто не брал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба". Ведется поиск злоумышленников.