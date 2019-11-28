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28 ноября 2019 г.

За день четверо жителей Марий Эл стали жертвами телефонных мошенников

За день четверо жителей Марий Эл стали жертвами телефонных мошенников

Четверо жителей республики пострадали за минувшие сутки от действий телефонных мошенников. 

Собеседники сообщали потерпевшим, что с их банковской карты пытаются снять денежные средства. Для предотвращения данной операции необходимо было сообщить реквизиты банковской карты и коды подтверждения операций, приходящие в смс. Все заявители, пытаясь уберечь свои денежные средства, передавали незнакомцам данную информацию, после чего лишались денежных средств. В общей сложности пострадавшие лишились более 80 тысяч рублей.

По одному из фактов в полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, по трем другим возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

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