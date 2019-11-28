За день четверо жителей Марий Эл стали жертвами телефонных мошенников

Четверо жителей республики пострадали за минувшие сутки от действий телефонных мошенников.

Собеседники сообщали потерпевшим, что с их банковской карты пытаются снять денежные средства. Для предотвращения данной операции необходимо было сообщить реквизиты банковской карты и коды подтверждения операций, приходящие в смс. Все заявители, пытаясь уберечь свои денежные средства, передавали незнакомцам данную информацию, после чего лишались денежных средств. В общей сложности пострадавшие лишились более 80 тысяч рублей.

По одному из фактов в полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, по трем другим возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).