Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Главная
10 декабря 2019 г.

Йошкаролинцы с картами "Мир" будут ездить на общественном транспорте со скидкой

Йошкаролинцы с картами "Мир" будут ездить на общественном транспорте со скидкой

Владельцы карты «Мир» смогут ездить на городских троллейбусах со скидкой в размере 3 рублей, - сообщает администрация Йошкар-Олы.

Стоимость одной поездки не троллейбусе при оплате бесконтактной картой «Мир» составит 19 рублей, - говорится в сообщении. Чтобы получить скидку, первым делом нужно удостовериться, что карта оснащена функцией бесконтактной оплаты, затем приложить карту к терминалу оплаты и дождаться подтверждения оплаты. Акция системы «Мир» действует с 1 по 31 января. 

Похожие новости:

Авиарейсы из Йошкар-Олы в Москву будут ежедневными

Мошенники совершенствуют способы обмана и выманивания денег у йошкаролинцев

Мошенники обманули йошкаролинца, который хотел купить фотоаппарат за 100 тысяч рублей

В Йошкар-Оле в подъезде дома нашли тело мужчины

50 тысяч рублей лишился житель Марий Эл, доверив банковскую карту собутыльнику

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх