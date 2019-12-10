Йошкаролинцы с картами "Мир" будут ездить на общественном транспорте со скидкой

Владельцы карты «Мир» смогут ездить на городских троллейбусах со скидкой в размере 3 рублей, - сообщает администрация Йошкар-Олы.

Стоимость одной поездки не троллейбусе при оплате бесконтактной картой «Мир» составит 19 рублей, - говорится в сообщении. Чтобы получить скидку, первым делом нужно удостовериться, что карта оснащена функцией бесконтактной оплаты, затем приложить карту к терминалу оплаты и дождаться подтверждения оплаты. Акция системы «Мир» действует с 1 по 31 января.