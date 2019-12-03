Йошкаролинский аэропорт опубликовал расписание рейсов В Санкт-Петербург

Йошкаролинский аэропорт сообщает о старте новых рейсов, которые будут действовать с 1 января 2020 года.

С начала года Йошкар-Ола наладит авиасообщение с Санкт-Петербургом. Уже известно расписание полетов:

Из Йошкар-Олы

СР: вылет - в 12.40, прилет - в 15.05

ВС: вылет - в 18.30, прилет - в 20.55

Из Санкт-Петербурга

СР: вылет - 8.30, прилет - 10.40

ВС: вылет - 14.20, прилет - 16.30



Также по прежнему с аэропорта можно вылететь по в Москву:

Из Йошкар-Олы

ВТ, СР, ЧТ, ПТ: вылет - в 06.00, прилет - в 07.35

СБ: вылет - в 00.25, прилет - в 02.05

Из Москвы

ВТ, СР, ЧТ, ПТ: вылет - 21.50, прилет - 23.15

ПТ: вылет - 21.00, прилет - 22.25