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03 декабря 2019 г.

Йошкаролинский аэропорт опубликовал расписание рейсов В Санкт-Петербург

Йошкаролинский аэропорт опубликовал расписание рейсов В Санкт-Петербург

Йошкаролинский аэропорт сообщает о старте новых рейсов, которые будут действовать с 1 января 2020 года.

С начала года Йошкар-Ола наладит авиасообщение с Санкт-Петербургом. Уже известно расписание полетов:

Из Йошкар-Олы
СР: вылет - в 12.40, прилет - в 15.05
ВС: вылет - в 18.30, прилет - в 20.55

Из Санкт-Петербурга
СР: вылет - 8.30, прилет - 10.40
ВС: вылет - 14.20, прилет - 16.30


Также по прежнему с аэропорта можно вылететь по в Москву:

Из Йошкар-Олы
ВТ, СР, ЧТ, ПТ: вылет - в 06.00, прилет - в 07.35
СБ: вылет - в 00.25, прилет - в 02.05

Из Москвы
ВТ, СР, ЧТ, ПТ: вылет - 21.50, прилет - 23.15
ПТ: вылет - 21.00, прилет - 22.25

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