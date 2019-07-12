Йошкаролинские троллейбусы изменят свои маршруты на время ремонта

В связи с ремонтными работами на ул. Первомайская на участке от ул. Водопроводной до ул. Пролетарской с 05:00 до 23:00 15 мая закрывается троллейбусное движение.

Ограничения коснутся троллейбуса №1, в этот период он будет ходить по следующему маршруту:

Одна часть: к/ст. Вокзал → по маршруту до ул. Пролетарской (ост. ул. Первомайская) → поворот налево на ул. Пролетарскую → поворот направо на ул. Машиностроителей → разворот на кольце Депо (после 18:00 разворот через ул.Транспортная) → ул. Машиностроителей → ул. Суворова → по маршруту до к/ст. Вокзал

Другая часть: ДК им.Ленина → Депо (после 18:00 разворот через ул.Транспортная)

Кроме того, 16.07.2019 с 05:00 до 23:00 в связи с проведением дорожно-ремонтных работ и перекрытием движения на ул. Первомайская на участке от ул. Пролетарской до ул. Красноармейской будет изменена схема движения троллейбусов:

Маршрут №1: Депо → ж/д Вокзал (по ул. Суворова) → ДК им. Ленина (с заездом к ост.пункту!) → Депо (после 18:00 разворот через ул. Транспортная).

Маршрут №10: ост. ул. Гайдара → по маршруту до ост. Дом Быта → по Красноармейской до кольца Гомзово (ост. Транспортная) → по ул. Красноармейской → до ост. Дом Быта → по маршруту до ост.ул. Гайдара

Маршрут №2, №5, №6, №8, №11а, №11б - схема движения троллейбусов не меняется.