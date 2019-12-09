Йошкаролинка лишилась сбережений при оплате мобильной связи

В полицию обратилась 57-летняя женщина с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманули ее и похитили денежные средства.

По словам потерпевшей, она решила положить на счет мобильного телефона деньги с помощью сервиса оплаты в сети Интернет. На одном из сайтов она ввела по запросу персональные данные банковской карты и пароли, поступающие в смс-сообщениях, после чего с ее счета пропали более 28 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл. По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.