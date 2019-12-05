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05 декабря 2019 г.

Йошкаролинка хотела получить кредит и лишилась более 30 тысяч рублей

Йошкаролинка хотела получить кредит и лишилась более 30 тысяч рублей

Количество случаев мошенничеств в Марий Эл растет. Жители продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов.

Несмотря на то, что сотрудники полиции твердят гражданам: «Не доверяйте незнакомцам и не сообщайте личные данные — номера и пин-коды банковских карт, не вступайте в переписку в соцсетях», люди продолжают попадаться на уловки мошенников.

На этот раз на уловку мощенников попалась 38-летняя жительница Йошкар-Олы, которая хотела оформить кредит. Она отправила заявку на получение кредита на одном из сайтов и ей перезвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и предложили выгодные условия по кредиту. Они попросили оплатить страховку и услуги курьера. Женщина перевела около 35 тысяч рублей.

Йошкаролинка предположила, что ее могут обманывать, и обратилась в полицию. Однако убежденная в том, что переведенные денежные средства ей вернутся вместе с кредитными, продолжает общаться с аферистами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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