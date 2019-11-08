Йошкаролинка 4 года получала пенсию за умершую сестру

Жительница Йошкар-Олы 4 года получала пенсию за свою сетру, скрывая факт её смерти.

В итоге она присвоила 1,6 млн рублей, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

По информации ведомства с февраля 2015 года февраль 2019 года женщина после смерти сестры использовала доверенность, выданную в 2014 году на получение пенсии. Йошкаролинка не сообщила о факте смерти и предоставляла недостоверные сведения в отдел пенсионного обеспечения центра финансового обеспечения МВД по РМЭ для получения денег.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой республики на контроль.