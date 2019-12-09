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09 декабря 2019 г.

Йошкаролинец скончался под колесами автомобиля

Йошкаролинец скончался под колесами автомобиля

В Йошкар-Оле в субботу ночью произошло очередное ДТП с участием пешехода, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

На улице Сернурский тракт 21-летний водительсовершил наезд на 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода перед близко движущимся транспортом. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. В ведомстве отмечают, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов.

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