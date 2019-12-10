Йошкаролинец попался на уловку мошенников и лишился почти 100 тысяч рублей

В Йошкар-Оле в полицию с заявлением о хищении денег обратился 38-летний горожанин. Он сообщил, что передал «сотруднику банка» персональные данные своей карты.

Установлено, что злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в настоящее время мошенники пытаются снять деньги с его карты. Дабы предотвратить хищение, предложил назвать реквизиты банковской карты, а так же поступившие в смс-сообщениях коды. Выполнив его требования, потерпевший обнаружил, что с его двух кредитных банковских карт списаны денежные средства в сумме 95 000 рублей. Осознав, что его обманули, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".