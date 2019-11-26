В Йошкар-Оле жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Йошкар-Оле часть жителей многоквратирного дома было эвакуированоиз-за короткого замыкания в электросети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Марий Эл.

Сообщается, что инцидент произошел 25 ноября в квартире 9-этажного дома по улице Воинов-Интернационалистов. По информации ведомства, на момент случившегося в квартире находилась хозяйка - женщина 1955 года рождения и её две несовершеннолетние внучки. Около 12:10 владелица квартиры, находившаяся с 3-летней внучкой в комнате, услышала громкий хлопок. Пожилая женщина открыла дверь в кухню, которая уже полностью была в дыму - открытым огнем горела задняя часть холодильника. Бабушка сразу сообщила о произошедшем старшей внучке.

12-летняя девочка вынесла свою двоюродную сестру на свежий воздух и сообщила о возгорании в пожарную охрану. Девочки были переданы прибывшей карете скорой помощи. В ходе эвакуации они надышались продуктами горения, к счастью, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Тем временем хозяйка квартиры выключила холодильник из сети и стала тушить горящую технику при помощи подручных средств. Ей удалось значительно снизить скорость распространения огня. К прибытию пожарных расчетов уровень задымления в подъезде стал критическим - возникла угроза для здоровья и жизни жильцов верхних этажей. Руководителем тушения пожара было принято решение провести эвакуацию людей. На свежий воздух были выведены жильцы 7 и 8-го этажа дома. Никто не пострадал.

Открытое горение было локализовано и ликвидировано полностью. Угроза распространения огня на другие комнаты и квартиры соседей была предотвращена.

В результате случившегося уничтожен холодильник, закопчена внутренняя отделка кухни.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.