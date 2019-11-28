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28 ноября 2019 г.

В Йошкар-Оле жилец обокрал квартиру, которую снимал

В Йошкар-Оле жилец обокрал квартиру, которую снимал

Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи из арендованной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 58-летняя хозяйка жилья на бульваре Чавайна. Женщина сообщила полицейским, что из ее квартиры пропал телевизор стоимостью 10 000 рублей.

Участковые уполномоченные установили, что горожанка сдала на сутки квартиру в аренду. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка установили местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 32-летний житель поселка Медведево. Мужчина сдал похищенное имущество в комиссионный магазин, а денежные средства потратил. Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело.

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