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28 ноября 2019 г.

В Йошкар-Оле в подъезде дома нашли тело мужчины

В Йошкар-Оле в подъезде дома нашли тело мужчины

В Йошкар-Оле на улице Подольских курсантов на лестничной площадке многоквартирного дома обнаружили тело местного жителя в луже крови. Инцидент произошёл на днях.

По данным следователей, на теле местного жителя обнаружены травмы, которые, скорее всего, он получил во время падения с лестницы. Сейчас проходит доследственная проверка, в результате которой станет понятно, нужно ли возбуждать уголовное дело, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Марий Эл.

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