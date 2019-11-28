В Йошкар-Оле в подъезде дома нашли тело мужчины

В Йошкар-Оле на улице Подольских курсантов на лестничной площадке многоквартирного дома обнаружили тело местного жителя в луже крови. Инцидент произошёл на днях.

По данным следователей, на теле местного жителя обнаружены травмы, которые, скорее всего, он получил во время падения с лестницы. Сейчас проходит доследственная проверка, в результате которой станет понятно, нужно ли возбуждать уголовное дело, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Марий Эл.