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12 ноября 2019 г.

В Йошкар-Оле пять машин попали в аварию

В Йошкар-Оле пять машин попали в аварию

В девятом микрорайоне на улице Баумана, столкнулись пять автомобилей. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, сигнал о происшествии поступил вечером 11 ноября.

По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя Gelly Emgrand, не выдержал дистанцию и врезался в Renault Logan, с последующими столкновениями иномарки с «ВАЗ-2194» и «ВАЗ-2194» с Hyundai Getz. В ДТП пострадала пассажир автомашины Gelly Emgrand, 31-летняя женщина, её госпитализировали.

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