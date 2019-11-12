В Йошкар-Оле пять машин попали в аварию

В девятом микрорайоне на улице Баумана, столкнулись пять автомобилей. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, сигнал о происшествии поступил вечером 11 ноября.

По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя Gelly Emgrand, не выдержал дистанцию и врезался в Renault Logan, с последующими столкновениями иномарки с «ВАЗ-2194» и «ВАЗ-2194» с Hyundai Getz. В ДТП пострадала пассажир автомашины Gelly Emgrand, 31-летняя женщина, её госпитализировали.