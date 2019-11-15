15 ноября 2019 г.
В Йошкар-Оле произошло ДТП: пострадала водитель иномарки
В Йошкар-Оле на перекрестке Комсомольской и Водопроводной накануне произошло ДТП, в котором пострадал один человек
Как сообщает ГИБДД, авария произошла во второй половине дня. При повороте налево 31-летняя женщина за рулём Volkswagen Polo не уступила дорогу машине Lada Largus, которая ехала прямо. В результате ДТП пострадала водитель иномарки – сообщили в УГИБДД МВД по Марий Эл.
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