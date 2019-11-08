08 ноября 2019 г.
В Йошкар-Оле проезд на улице Вознесенская перекрыли на неделю
Начиная с пятницы, 8 ноября, с 12:00 на участке дороги на улице Вознесенской между домами №58 и №60 будет ограничено движение и парковка транспорта из-за проведения строительных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничение продлится до 18.00 пятницы, 15 ноября. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
КомментарииЧтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь