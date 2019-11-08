В Йошкар-Оле проезд на улице Вознесенская перекрыли на неделю

Начиная с пятницы, 8 ноября, с 12:00 на участке дороги на улице Вознесенской между домами №58 и №60 будет ограничено движение и парковка транспорта из-за проведения строительных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение продлится до 18.00 пятницы, 15 ноября. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.