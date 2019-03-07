В Йошкар-Оле пенсионерка перечислила почти 900 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим ей выплату страховки от финансовой пирамиды

В столице Марий Эл 63-летняя женщина отдала мошенникам около 900 000 рублей. По иронии судьбы, злоумышленникам "помогла" финансовая пирамида, в которую в 2012 году женщина вложила денежные средства.

С пенсионеркой связались мошенники и сообщили, что ей полагаются страховые выплаты за участие в финансовой пирамиде. Но для этого нужно внести на их счет крупную сумму денег. Женщина, ничего не подозревая, перевела неизвестному требуемую сумму в размере 180 тысяч рублей. После перечисления денег злоумышленник сообщил, что данной суммы не хватает, и необходимо перевести ещё. В общей сложности женщина перечислила мошенникам 895 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 159 УК РФ). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.