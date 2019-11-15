В Йошкар-Оле ПАЗ сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшую увезли на скорой помощи

В четверг, 14 ноября, в Йошкар-Оле на пересечении улицы Советской и Вашской автобус ПАЗ-3204 сбил девушку, сообщает УГИБДД МВД по Марий Эл.

39-летний водитель автобуса, переезжал перекресток. В это время по пешеходному переходу шла 21-летняя девушка. Пешеход переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель не смог вовремя притормозить и сбил женщину прямо на переходе. Пострадавшая жива, но у нее есть травмы, ее увезли на скорой помощи.