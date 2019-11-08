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08 ноября 2019 г.

В Йошкар-Оле пассажирка маршрутки госпитализирована после ДТП с автомобилем

В Йошкар-Оле пассажирка маршрутки госпитализирована после ДТП с автомобилем

Вчера днем, 7 ноября, на улице Красноармейская в Йошкар-Оле в аварии пострадала пассажирка маршрутки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД.

По данным ведомства,30-летний водитель, управляя микроавтобусом Peugeot, при въезде на перекрёсток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге.

В результате аварии 33-летняя пассажирка маршрутки была госпитализирована.

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