В Йошкар-Оле пассажирка маршрутки госпитализирована после ДТП с автомобилем

Вчера днем, 7 ноября, на улице Красноармейская в Йошкар-Оле в аварии пострадала пассажирка маршрутки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД.

По данным ведомства,30-летний водитель, управляя микроавтобусом Peugeot, при въезде на перекрёсток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге.

В результате аварии 33-летняя пассажирка маршрутки была госпитализирована.