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02 декабря 2019 г.

В Йошкар-Оле на пешеходном переходе сбили школьника

В Йошкар-Оле на пешеходном переходе сбили школьника

ДТП произошло около 17 часов в четверг, 28 ноября, на улице Панфилова. 11-летний школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. 

25-летний водитель автомобиля Nissan при повороте направо не пропустил школьника, переходившего на зеленый сигнал светофора и наехал на него.  Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Марий Эл, мальчик был доставлен в больницу.

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