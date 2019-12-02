02 декабря 2019 г.
В Йошкар-Оле на пешеходном переходе сбили школьника
ДТП произошло около 17 часов в четверг, 28 ноября, на улице Панфилова. 11-летний школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
25-летний водитель автомобиля Nissan при повороте направо не пропустил школьника, переходившего на зеленый сигнал светофора и наехал на него. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Марий Эл, мальчик был доставлен в больницу.
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