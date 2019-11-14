14 ноября 2019 г.
В Йошкар-Оле мужчина за отказ дать деньги сорвал с шеи бывшей возлюбленной цепочку
Йошкаролинец сорвал с шеи 31-летней женщины золотую цепочку с крестиком, применив насилие. Оперативники быстро задержали налетчика – им оказался 49-летний ранее судимый горожанин, сообщила пресс-служба управления МВД по Марий Эл.
По словам пострадавшей, ее на работе навестил бывший сожитель. Мужчина просил одолжить денег, но, получив отказ, сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку с крестиком и скрылся. Женщина о случившемся заявила в полицию, назвав при этом приметы подозреваемого.
Правоохранителям удалось быстро задержать налетчика. Он признался, что сдал похищенную цепочку в ломбард и выдал крестик сотрудникам полиции.
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