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15 ноября 2019 г.

В Йошкар-Оле хозяева квартиры сами потушили пожар до приезда пожарных

В Йошкар-Оле хозяева квартиры сами потушили пожар до приезда пожарных

Накануне днем йошкаролинские пожарные выезжали на вызов в 10-го дома по улице Первомайская. Звонок на пульт дежурного диспетчера поступил в 12:05 - в одной из квартир восьмого этажа произошло возгорание. Однако прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренной службы не нашлось работы. Оказалось, что в ванной комнате заискрилась электрическая проводка, началось возгорание, которое хозяева смогли потушить самостоятельно еще до прибытия пожарных. Во время инцидента никто не пострадал.

Пожарные специализированной пожарно-спасательной части убедились в отсутствии угрозы возникновения повторного возгорания и вернулись в место постоянной дислокации.

В результате возгорания поврежден потолок в ванной комнате.

По версии специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Йошкар-Олы, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

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