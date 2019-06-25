В Йошкар-Оле горела церковь

В понедельник, 24 июля, около 17 часов дня в Тарханово загорелась строящаяся церковь на улице Речной.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Марий Эл сообщает, что до прибытия пожарных сбить пламя водой из шланга пытались работники стройки. В результате происшествия сгорели строительные леса, кирпичные стены постройки закопчены. Пострадавших нет. Специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.