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03 декабря 2019 г.

В Йошкар-Оле 75-летняя пенсионерка попала под колеса, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте

В Йошкар-Оле 75-летняя пенсионерка попала под колеса, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте

В пресс-службе УГИБДД по Марий Эл рассказали о ДТП с участием пенсионерки, произошедшем а минувшие выходные в Йошкар-Оле.

Как следует из опубликованного пресс-службой сообщения, на улице Кирова женщина угодила под колеса Hyundai Accent, пытаясь перейти проезжую часть перед близко идущим транспортом. Дойти до пешеходного перехода пенсионерке оставалось совсем чуть-чуть, но она решила испытать удачу. 51-летний водитель автомобиля не успел затормозить. Пострадавшая была доставлена в больницу.

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