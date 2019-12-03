В Йошкар-Оле 75-летняя пенсионерка попала под колеса, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте

В пресс-службе УГИБДД по Марий Эл рассказали о ДТП с участием пенсионерки, произошедшем а минувшие выходные в Йошкар-Оле.

Как следует из опубликованного пресс-службой сообщения, на улице Кирова женщина угодила под колеса Hyundai Accent, пытаясь перейти проезжую часть перед близко идущим транспортом. Дойти до пешеходного перехода пенсионерке оставалось совсем чуть-чуть, но она решила испытать удачу. 51-летний водитель автомобиля не успел затормозить. Пострадавшая была доставлена в больницу.