В Волжске загорелась крыша котельной

В Волжске на территории деревообрабатывающего предприятия горела крыша котельной на площади 200 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны.

Возгорание произошло рано утром 4 декабря, - рассказали в пресс-службе МЧС по Марий Эл. - Языки пламени в районе пересечения дымохода печи и потолка заметил рабочий, который и вызвал пожарных. Пожарным потушили открытое горение на площади около 200 квадратных метров, предотвратив распространение огня внутрь котельной.

В результате пожара огнем повреждена кровля строения. Причину возгорания выясняется, передали в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл.