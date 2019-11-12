В Сернурском районе пассажир выпал из автомобиля во время движения

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Марий Эл, ДТП произошло 9 ноября ночью на 2 км автодороги «Куприяново – Горняк». Установлено, что 21-летняя девушка везла на автомобиле ВАЗ-2112 22-летнего пассажира.

Во время движения не пристегнутый ремнем безопасности 22-летний мужчина выпал на дорогу. Сейчас пострадавший находится в больнице. Выясняются все обстоятельства происшествия.