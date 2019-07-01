В Республике Марий Эл осуждены два молодых человека, совершивших убийство таксиста
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум местным жителям 17 и 19 лет. В соответствии с ролью каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний и иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений).
В правоохранительные органы обратилась женщина, она сообщила о безвестном исчезновении ее брата, который на своем автомобиле «Лада Калина» оказывал услуги такси. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки обнаружен автомобиль, а затем и тело мужчины с ножевыми ранениями, спрятанное в лесном массиве.
В ходе расследования установлено, что в ночь на 22 октября 2018 года молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси и ездили между населенными пунктами Горномарийского района Республики Марий Эл. Решив завладеть автомобилем, они нанесли удары кулаками в голову водителю, затем под угрозой ножа заставили его выйти из машины. Мужчина попытался убежать, но его догнали. Старший из нападавших нанес 8 ударов ножом в грудную клетку сзади и левое предплечье, затем передал нож младшему, который ударил ножом в живот, бил ногами в обуви по голове и грудной клетке. Молодые люди забрали у хозяина машины ключи от нее, наличные деньги в сумме 240 рублей, мобильный телефон, после чего загрузили тело в багажник и уехали с места происшествия. По дороге спрятали труп, а затем, в одной из деревень, автомашину.
В ходе следствия назначены и проведены 2 судебно-медицинские, 2 судебно-биологические, медико-криминалистическая, ситуационная и 2 судебно-психиатрические экспертизы, допрошено 2 эксперта и 41 человек в качестве свидетеля.
Приговором суда 19-летнему обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его 17-летний соучастник осужден к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.
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