В одном из магазинов Марий Эл поймали серийную воровку

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии краж различных товаров из магазина известной торговой сети, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Волжской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении судимой 32-летней жительницы г. Йошкар-Олы С., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ – тайного хищения и покушения на тайное хищение чужого имущества.

По версии органов расследования 26 февраля 2019 года в вечернее время, обвиняемая зашла в магазин «Магнит» и похитила 12 коробок шоколадных конфет, а также 6 гелей после бритья, после чего покинула магазин. Далее, 21 марта 2019 в вечернее время она же прошла в магазин «Магнит» и похитила 40 упаковок жвачек, банку кофе, несколько видов сыра, а также 16 гелей после бритья. Однако на выходе из магазина, ее остановил охранник магазина.

Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. В ходе расследования обвиняемая вину в предъявленном обвинении признала полностью.