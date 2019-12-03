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03 декабря 2019 г.

В новом году в Йошкар-Оле планируют запустить новый троллейбусный маршрут

В новом году в Йошкар-Оле планируют запустить новый троллейбусный маршрут

Пресс-служба городской администрации сообщает о начале работы троллейбусного маршрута №7 в новом 2020 году. Он свяжет промзону в районе мясокомбината на Кокшайском проезде с микрорайоном «Дубки».

Муниципальный троллейбусный маршрут №7 будет следовать от мясокомбината на Кокшайском проезде по улице Карла Маркса, затем по Ленинскому проспекту и улице Лебедева, где свернет на улицу Героев Сталинградской битвы, далее по улице Мира, Кирова и Воинов-Интернационалистов, после чего по улице Петрова до Ленинского проспекта, чтобы вернуться на точку отправления.

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