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03 декабря 2019 г.

В микрорайоне Молодежный Йошкар-Олы началось строительство детского сада

В микрорайоне Молодежный Йошкар-Олы началось строительство детского сада

Объект вошел в национальный проект «Демография». За его возведение отвечает ООО Специализированный застройщик «Казанский посад».

В настоящее время на объекте проводятся земляные работы, работают самосвалы и экскаваторы. Предполагается, что детский сад вместит 320 малышей. Здание будет состоять из трёх этаже общей площадью 5 451 кв.м., а на территории будут установлены игровые площадки с теневыми навесами, игровые комплексы. Новое здание планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

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