В микрорайоне Молодежный Йошкар-Олы началось строительство детского сада

Объект вошел в национальный проект «Демография». За его возведение отвечает ООО Специализированный застройщик «Казанский посад».

В настоящее время на объекте проводятся земляные работы, работают самосвалы и экскаваторы. Предполагается, что детский сад вместит 320 малышей. Здание будет состоять из трёх этаже общей площадью 5 451 кв.м., а на территории будут установлены игровые площадки с теневыми навесами, игровые комплексы. Новое здание планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.