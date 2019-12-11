В Медведево вора-любителя мяса и выпивки задержали по горячим следам

Продавец продуктового магазина, расположенного в Медведево на улице Исупова обратился в полицию с заявление о краже. На вызов прибыла следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили повреждения на стеклопакете, а также хищение дорогостоящего алкоголя и мясной продукции. В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент совершения преступления. Злоумышленник проник в магазин, разбив оконное стекло ногой. Затем, передвигаясь по торговому залу, стал распивать алкогольные напитки и употреблять мясную продукцию. Перед уходом, он взял с собой еще пару бутылок с алкоголем. Ущерб составил более 6 тысяч рублей, - сообщили в персс-службе МВД по Марий Эл.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 32-летний местный житель. Как оказалось, подозреваемый уже был судим ранее. По факту грабежа возбудили уголовное дело.