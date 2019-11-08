В Марий Эл злоумышленники ограбили банк, но деньги оставили на месте

Ранним утром 6 ноября в поселке Красногорский неизвестные сорвали замок решетки и камеру наблюдения, разбили окно и проникли в отделение банка, однако не довели преступление до конца.

Как сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл, в суете преступники похитили металлический ящик, полагая, что там и хранятся денежные средства и телевизионную приставку.

Взлом и проникновение в банк обнаружил диспетчер ЧОП, который и вызвал полицейских. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.