Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Главная
29 июля 2019 г.

В Марий Эл заведующей детсадом назначен судебный штраф за фиктивное трудоустройство 2 работников

В Марий Эл заведующей детсадом назначен судебный штраф за фиктивное трудоустройство 2 работников

Собранные Звениговским межрайонным следственным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 43-летней заведующей детским садом, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – 2 эпизода) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что заведующая детским самом в в одном из поселков Звениговского района Республики Марий Эл в марте 2013 года фиктивно оформила на работу в качестве садовника мужчину, который фактически не исполнял обязанности. В апреле 2013 года злоумышленница также фиктивно оформила другого мужчину на должность  музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. Их обязанности никто не исполнял.

На основании оформляемых ею на постоянной основе документов обоим сотрудникам до августа 2014 года  начислялась заработная плата, которую заведующая получала сама и тратила на нужды возглавляемого учреждения. В результате администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» причинен ущерб на сумму свыше 265 тысяч рублей.

Поскольку подозреваемая впервые совершила преступление средней тяжести, полностью возместила ущерб,  решением суда ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Похожие новости:

В Марий Эл задержали серийного вора-домушника

Жительница Марий Эл насмерть запинала своего сожителя

Житель Марий Эл нашел банковскую карту и устроил шоппинг на 10 тысяч рублей

В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними девочками

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту получения мужчиной травмы в связи с нарушением правил охраны труда

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх