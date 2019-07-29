В Марий Эл заведующей детсадом назначен судебный штраф за фиктивное трудоустройство 2 работников

Собранные Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 43-летней заведующей детским садом, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – 2 эпизода) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что заведующая детским самом в в одном из поселков Звениговского района Республики Марий Эл в марте 2013 года фиктивно оформила на работу в качестве садовника мужчину, который фактически не исполнял обязанности. В апреле 2013 года злоумышленница также фиктивно оформила другого мужчину на должность музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. Их обязанности никто не исполнял.

На основании оформляемых ею на постоянной основе документов обоим сотрудникам до августа 2014 года начислялась заработная плата, которую заведующая получала сама и тратила на нужды возглавляемого учреждения. В результате администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» причинен ущерб на сумму свыше 265 тысяч рублей.

Поскольку подозреваемая впервые совершила преступление средней тяжести, полностью возместила ущерб, решением суда ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.