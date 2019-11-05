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05 ноября 2019 г.

В Марий Эл загорелся подвал многоквартирного дома

В Марий Эл загорелся подвал многоквартирного дома

Утром 3 ноября на пульт пожарной охраны поступила информация о задымлении в многоэтажном доме в с. Вятское Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл.

Задымление наблюдалось в подвальном помещении, создалась угроза для жильцов подъезда. Прибывшие пожарные помогли им выйти на свежий воздух. Пожар в подвале потушили силами 2 отделений 46-й пожарно-спасательной части (пос. Советский) и 1 отделения пожарной части № 56 РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» (с. Ронга). В результате происшествия в подвале 1 сарай сгорел, соседний – поврежден огнем. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливается точная причина возгорания. Известно, что в сгоревшей постройке проживал мужчина, ведущий неблагополучный образ жизни.

Фото и информация Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл

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