В Марий Эл задержан директор парка, подозреваемый в растрате в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл задержан 45-летний директор МАУК «Центральный парк культуры и отдыха», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

По версии следствия до мая 2019 года директор МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» в г. Йошкар-Оле заключал заведомо невыгодные для учреждения в силу значительного завышения их цены договора, причинив возглавляемой организации ущерб в сумме 5 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.