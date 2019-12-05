Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Главная
05 декабря 2019 г.

В Марий Эл задержан бывший заместитель директора парка, подозреваемый в растрате в особо крупном размере

  В рамках расследования уголовного дела в отношении директора  МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» г. Йошкар-Олы следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл задержан 60-летний бывший заместитель директора МАУК «Центральный парк культуры и отдыха». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты вверенного имущества в особо крупном размере). Его действиями причинен имущественный ущерб в сумме не менее 5 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление  всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Похожие новости:

На трассе в Марий Эл автомобиль врезался в КАМАЗ, погибла женщина

В новом году в Йошкар-Оле планируют запустить новый троллейбусный маршрут

В Марий Эл перед судом предстанет женщина, обвиняемая в посягательстве на жизнь сотрудника полиции

В Марий Эл рыбаки не смогли самостоятельно выбраться на берег

В Марий Эл задержали сбытчика фальшивых купюр

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх