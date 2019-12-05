В Марий Эл задержан бывший заместитель директора парка, подозреваемый в растрате в особо крупном размере

В рамках расследования уголовного дела в отношении директора МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» г. Йошкар-Олы следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл задержан 60-летний бывший заместитель директора МАУК «Центральный парк культуры и отдыха». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты вверенного имущества в особо крупном размере). Его действиями причинен имущественный ущерб в сумме не менее 5 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.