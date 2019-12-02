Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Главная
02 декабря 2019 г.

В Марий Эл задержали сбытчика фальшивых купюр

В Марий Эл задержали сбытчика фальшивых купюр

В Марий Эл перед судом предстанет 22-летний фальшивомонетчик из села Ежово. По материалам следствия, молодой человек приобрел в Московской области несколько поддельных пятитысячных купюр с целью дальнейшего сбыта. 

В августе этого года он трижды расплатился фальшивками в магазинах поселка Куяр и Силикатный. При этом мошенник специально подбирал такие магазины, где нет специального оборудования для выявления подделок.


Преступление раскрыто сотрудниками полиции, поддельные денежные купюры изъяты, злоумышленника опознали продавщицы магазинов.

По уголовному закону за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Йошкар-Олинский городской суд.

Похожие новости:

В новом году в Йошкар-Оле планируют запустить новый троллейбусный маршрут

В Марий Эл перед судом предстанет женщина, обвиняемая в посягательстве на жизнь сотрудника полиции

В Марий Эл рыбаки не смогли самостоятельно выбраться на берег

За день четверо жителей Марий Эл стали жертвами телефонных мошенников

В Марий Эл за нарушение прав участников долевого строительства и невыплату заработной платы осужден бывший директор организации

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх