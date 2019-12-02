В Марий Эл задержали сбытчика фальшивых купюр

В Марий Эл перед судом предстанет 22-летний фальшивомонетчик из села Ежово. По материалам следствия, молодой человек приобрел в Московской области несколько поддельных пятитысячных купюр с целью дальнейшего сбыта.

В августе этого года он трижды расплатился фальшивками в магазинах поселка Куяр и Силикатный. При этом мошенник специально подбирал такие магазины, где нет специального оборудования для выявления подделок.



Преступление раскрыто сотрудниками полиции, поддельные денежные купюры изъяты, злоумышленника опознали продавщицы магазинов.

По уголовному закону за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Йошкар-Олинский городской суд.