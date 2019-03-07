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07 марта 2019 г.

В Марий Эл за злоупотребление должностными полномочиями осужден глава сельской администрации

 Собранные следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему главе администрации Сотнурского сельского поселения Волжского муниципального района Республики Марий Эл. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что мужчина был осужден к обязательным работам, контроль за отбытием которых должен был осуществлять глава администрации Сотнурского сельского поселения Волжского муниципального района Республики Марий Эл. Последний предложил осужденному вместо отбытия присужденного наказания сделать в одном из кабинетов здания администрации ремонт за свой счет. Мужчина постелил новый линолеум на пол, обшил стены панелями, поклеил обои на стены, приклеил на потолок потолочную плитку, отремонтировал мебель. Глава администрации внес в табели учета ложные сведения об отбытии им в марте и апреле 2016 года обязательных работ в количестве 160 часов.

Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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