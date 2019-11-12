В Марий Эл за получение взятки осужден бывший начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Йошкар-Оле

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему бывшему начальнику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле предложил коммерсанту оказывать общее покровительство и попустительство по службе.

В июне 2005 года за оказываемые услуги он получил взятку в виде 25 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, стоимостью свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей, оформив её на доверенное лицо. С июля 2008 по март 2012 года злоумышленник получил в качестве взятки денежные средства в сумме свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей.

С ноября 2013 по декабрь 2014 года коммерсант передал в качестве взятки строительные материалы (сваи, плиты бетонные, лестничные марши) на общую сумму 4,5 миллиона рублей, а в конце 2016 года - 3 квартиры общей стоимостью свыше 5 миллионов 700 тысяч рублей.

Общий размер взятки в виде денег, иного имущества и предоставления иных имущественных прав, полученной обвиняемым, составил более 18 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

По уголовному делу изъят большой объем документов, который в последующем изучен следователем и исследован в ходе экспертиз. Материалы уголовного дела составили 19 томов.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в однократном размере взятки – 18,2 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 3 года.

В качестве дополнительного наказания суд лишил бывшего чиновника почетного звания «Заслуженный экономист Республики Марий Эл». Также конфискованы в доход государства изъятые в ходе следствия предметы взятки: 25% уставного капитала коммерческой организации, одна однокомнатная квартира, а также взыскано 11 млн. 701 тыс. рублей соответствующих стоимости двух квартир, строительных материалов и денежных средств, полученных под видом дивидендов.

Приговор в законную силу не вступил.