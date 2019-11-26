В Марий Эл за нарушение прав участников долевого строительства и невыплату заработной платы осужден бывший директор организации

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему бывшему директору ООО «Гала-М» - бывшему депутату Собрания депутатов одного из муниципальных образований Медведевского района Республики Марий Эл. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной).

Следствием и судом установлено, депутат Собрания депутатов одного из муниципальных образований Медведевского района Республики Марий Эл, являясь директором ООО «Гала-М», зарегистрированного в г. Йошкар-Оле и осуществляющего строительство зданий и сооружений потратил денежные средства, предназначенные для строительства на иные цели. 1 сентября 2014 года организация заключила договора генерального подряда на строительство многоквартирных жилых домов в г. Йошкар-Ола. В июле 2015 года обвиняемый, зная, что строительство одного из объектов не будет завершено, заключил с физическими и юридическим лицами договора участия в долевом строительстве. Полученные денежные средства на общую сумму свыше 63,5 миллионов рублей он использовал на цели, не связанные со строительством.

В результате организация не исполнила обязательства перед 87 участниками долевого строительства на сумму свыше 153,5 миллионов рублей.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Йошкар-Оле.

Кроме того, являясь директором еще одного общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый не платил заработную плату одному сотруднику с декабря 2016 по май 2017 года. В результате задолженность составила 44 тысячи рублей.

В ходе расследования назначены и проведены 3 судебно-бухгалтерские, судебно-оценочная и 2 судебные строительные технические экспертизы, допрошено 88 потерпевших и свыше 110 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 55 томов.

25.11.2019 приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.